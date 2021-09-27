Виборча комісія Німеччини оголосила попередні результати парламентських виборів: партія Меркель програла
- Автор:
- Катерина Кадакова
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European People's Party / Flickr
Федеральна виборча комісія вранці 27 вересня оприлюднила попередні результати парламентських виборів у Німеччині.
Результати підрахунку опубліковані на офіційному сайті.
Згідно з ними, переможцем виборів стала Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів, партія Меркель — блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом — набрала 24,1%.
Також пʼятивідсотковий барʼєр подолали партія «Союз-90 / Зелені» — 14,8% голосів, «Вільна демократична партія» (ВДП) — 11,5%, і «Альтернатива для Німеччини» — 10,3%.
Явка на виборах в Німеччині становила 76,6%.
- Чинний канцлер Німеччини, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни понад 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії. Після відходу з посади Меркель буде отримувати щомісячно €15 тисяч пенсії.
- Рейтинг консервативного блоку канцлера Німеччини Ангели Меркель ХДС/ХСС впав до рекордного рівня. За попередній місяць блок втратив 7% підтримки, готовність проголосувати за нього висловлювали лише близько 20% німців.