«Талібан» звинуватив Таджикистан у втручанні в справи Афганістану і пригрозив «протидією»

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Рух «Талібан» звинуватив Таджикистан у втручанні у внутрішні справи Афганістану.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника голови уряду Афганістану Абдул Гані Барадар в ефірі телеканалу Al-Jazeera.

«Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є протидія», — сказав він.

Ймовірно, заява Барадара є реакцією на виступ президента Таджикистану Емомалі Рахмона на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якого той наголосив на дестабілізації ситуації в регіоні після приходу до влади талібів.

«Афганістан знову стоїть на шляху до перетворення на майданчик формування міжнародного тероризму», — зазначив Рахмон.