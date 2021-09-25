У Мʼянмі на протести проти військової хунти вийшли буддійські ченці

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У столиці Мʼянми місті Мандалай десятки буддійських ченців вийшли на акцію протесту проти військової хунти і вимагають звільнити політичних вʼязнів. Акція протесту відбулась в суботу, 25 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Монахи, які люблять правду, перебувають на боці народу», — заявив один з керівників протесту.

Зазначимо, що 19 вересня військові хунти розстріляли баптистського пастора. Загалом протягом кількох місяців хунта плюндрує буддійські та християнські храми в країні: відбирають храмові будівлі, а майно знищують.

DW пише, що Мʼянма — переважно буддистська країні і ченців там вважають моральним авторитетом. У минулому вони вже організували опір військовим урядам.