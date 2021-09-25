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На вибори мера Харкова зареєстрували шість кандидатів. Блок Кернеса висунув на цю посаду Терехова

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

Харківська міська територіальна комісія зареєструвала на вибори мера Харкова шість кандидатів, а одному відмовила.

Про це у коментарі Інтерфаксу розповіла очільниця комісії Олена Матвієнко.

«Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили», — повідомила вона.

Наразі комісія зареєструвала:

Також провела конференцію партія «Блок Кернеса — Успішний Харків». На цій конференції делегати ухвалили рішення висунути у мери міста чинного виконувача обов’язків мера Ігоря Терехова. Тепер він повинен подати документи до територіальної комісії.