В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували майже 160 тисяч

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В Україні за добу 24 вересня виявили 8 267 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 715 дітей та 157 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили понад 2 тисячі людей, а 133 — померли від ускладнень. Водночас 2 821 людина одужала від хвороби.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Також за добу вакцинували 159 тисяч українців. 96 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 62 тисячі — другу. Загалом в Україні вже 6,7 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.