У 99 країнах світу відбувся «наймасовіший в історії» кліматичний страйк — активісти вимагали від урядів негайних заходів

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У 99 країнах світу у пʼятницю, 24 вересня, сотні тисяч людей взяли участь у кліматичному страйку із вимогою вжити термінових заходів щодо подолання екологічної кризи.

Про це повідомляє The Guardian та Reuters.

Організатори заходу, рух Fridays for future («Пʼятниці для майбутнього»), заявили, що протести відбулись у понад 1 800 містах по всьому світу (в Європі, Азії, Африці, Північній і Південній Америці).

У Британії страйк відбувся за кілька тижнів до кліматичного саміту у місті Глазго. У Німеччині він відбувся за два дні до парламентських виборів, на заході була присутня шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка у 100-тисячному натовпі заявила, що «жодна політична партія не робить достатньо для боротьби із кліматичними змінами».

У Мексиці протестувальники зібралися перед Національним палацом в Мехіко, щоб зажадати, щоб державна нафтова компанія Pemex представила план декарбонізації.

У Південній Африці демонстрації пройшли в 12 містах з вимогою від уряду забезпечити вихід економіки з викопного палива.

В Індії вимагали від уряду припинити широкомасштабну вирубку лісів та припинити аукціони з видобутку вугілля.

Reuters називає цей захід найбільшим екологічним протестом в історії.

Зазначимо, що в Україні кліматичний марш відбудеться у неділю, 26 вересня. Однак українські полярники на станції «Академік Вернадський» його вже підтримали — посеред снігу сфотографувались у літньому одязі, аби показати наслідки змін клімату.

Цього року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті на понад 1,5 градуса призведе до катастрофи. В останні дні відбулися деякі позитивні кроки: Китай заявив, що припинить фінансування закордонних вугільних електростанцій, які сильно забруднюють навколишнє середовище, а США подвоять своє фінансування кліматично вразливих країн.