В 99 странах мира состоялся «самый массовый в истории» климатический протест — активисты требовали от правительств немедленных мер

В 99 странах мира в пятницу, 24 сентября, сотни тысяч людей приняли участие в климатическом страйке с требованием принять срочные меры по преодолению экологического кризиса.

Об этом сообщает The Guardian и Reuters.

Организаторы мероприятия, движение Fridays for future («Пятницы для будущего» ), заявили, что протесты прошли в более 1 800 городах по всему миру (в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке).

В Британии забастовка состоялась за несколько недель до климатического саммита в городе Глазго. В Германии он состоялся за два дня до парламентских выборов, на мероприятии присутствовала шведская эко-активистка Грета Тунберг, которая в стотысячной толпе заявила, что «ни одна политическая партия не делает достаточно для борьбы с климатическими изменениями».

В Мексике протестующие собрались перед Национальным дворцом в Мехико, чтобы потребовать, чтобы государственная нефтяная компания Pemex представила план декарбонизации.

В Южной Африке демонстрации прошли в 12 городах с требованием от правительства обеспечить выход экономики из ископаемого топлива.

В Индии потребовали от правительства прекратить широкомасштабную вырубку лесов и прекратить аукционы по добыче угля.

Reuters называет это мероприятие самым крупным экологическим протестом в истории.

Отметим, что в Украине климатический марш состоится в воскресенье, 26 сентября. Однако украинские полярники на станции «Академик Вернадский» его уже поддержали — среди снега сфотографировались в летней одежде, чтобы показать последствия изменений климата.

В этом году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что потепление климата на планете более чем 1,5 градуса приведет к катастрофе. В последние дни произошли некоторые позитивные шаги: Китай заявил, что прекратит финансирование иностранных угольных электростанций, которые сильно загрязняют окружающую среду, а США удвоят свое финансирование климатически уязвимых стран.