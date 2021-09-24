Twitter дозволила залишати авторам контенту грошові пожертвування у біткоїнах
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Videvo
Соціальна мережа Twitter підключила платіжну платформу Strike, завдяки чому користувачі можуть залишати авторам контенту донати в біткоїнах.
Про це повідомляє CNBC.
Як зазначили представники компанії, комісія за перекази відсутня, а сам Twitter «не бере участі в русі коштів» і не отримує виручку від платежів.
Наразі нова функція доступна лише для користувачів додатка на операційній системі iOS, користувачі Android зможуть залишати донати «в найближчі тижні».
Окрім цього, у Twitter розповіли, що тестують нову функцію, яка дозволить показувати свої колекції невзаємозамінних токенів (NFT) в соцмережі. Інших подробиць поки немає.
- У лютому Twitter анонсувала платну підписку на ексклюзивний контент.
- У травні соцмережа почала тестувати платну підписку Blue, яка буде коштувати 2,99 долара на місяць.
- Також Twitter відновила в своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Її прибрали в листопаді 2017 року після підтвердження профілю ультраправого активіста і організатора маршу «Обʼєднаних правих» у Шарлоттсвіллі. Він закінчився загибеллю 3 людей.
- У липні засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соцмережа буде підтримувати біткоїн. Криптовалюту інтегрують у продукти і послуги, що існують, — зокрема у платну підписку та підтримку авторів донатом.