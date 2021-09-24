Twitter дозволила залишати авторам контенту грошові пожертвування у біткоїнах

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Соціальна мережа Twitter підключила платіжну платформу Strike, завдяки чому користувачі можуть залишати авторам контенту донати в біткоїнах.

Про це повідомляє CNBC.

Як зазначили представники компанії, комісія за перекази відсутня, а сам Twitter «не бере участі в русі коштів» і не отримує виручку від платежів.

Наразі нова функція доступна лише для користувачів додатка на операційній системі iOS, користувачі Android зможуть залишати донати «в найближчі тижні».

Окрім цього, у Twitter розповіли, що тестують нову функцію, яка дозволить показувати свої колекції невзаємозамінних токенів (NFT) в соцмережі. Інших подробиць поки немає.