Twitter разрешила оставлять авторам контента денежные пожертвования в биткоинах

Социальная сеть Twitter подключила платежную платформу Strike, благодаря чему пользователи могут оставлять авторам контента донаты в биткоинах.
Об этом сообщает CNBC.
Как отметили представители компании, комиссия за переводы отсутствует, а сам Twitter «не участвует в движении денежных средств» и не получает выручку от платежей.
Сейчас новая функция доступна только для пользователей приложения на операционной системе iOS, пользователи Android смогут оставлять донаты «в ближайшие недели».
Кроме этого, в Twitter рассказали, что тестируют новую функцию, которая позволит показывать свои коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) в соцсети. Других подробностей пока нет.
- В феврале Twitter анонсировала платную подписку на эксклюзивный контент.
- В мае соцсеть начала тестировать платную подписку Blue, которая будет стоить 2,99 доллара в месяц.
- Также Twitter возобновила в своей соцсети верификацию аккаунтов. Ее убрали в ноябре 2017 года после подтверждения профиля ультраправого активиста и организатора марша «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле. Он закончился гибелью 3 человек.
- В июле основатель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть будет поддерживать биткоин. Криптовалюту интегрируют в существующие продукты и услуги, — в частности в платную подписку и поддержку авторов донатом.