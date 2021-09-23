Замах на Шефіра: у МВС спрогнозували вірогідність затримання нападника і пояснили, чому він стріляв по водію

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Facebook / Ірина Венедіктова

Кілер, який вчинив замах на помічника президента Сергія Шефіра, стріляв у водія, щоби той зупинив автомобіль, а після цього зловмисник зміг би вбити пасажирів.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телепрограми «Право на владу».

«Завданням кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, зʼїжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там перебуває», — розповів він.

За словами Геращенка, це пояснює, чому перші кулі влучили в передню частину автомобіля.

Також він зазначив, що метою нападників було «залякати і зробити так, щоб президент відчув, що можуть вбити найближчих йому людей».

Водночас радник глави МВС припустив, що правоохоронцям не вдасться знайти нападників на Шефіра.

«У таких випадках я можу сказати, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера. Звісно, ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат. Але ми зробимо для цього все можливе», — сказав він.