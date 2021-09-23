Замах на Шефіра: у МВС спрогнозували вірогідність затримання нападника і пояснили, чому він стріляв по водію
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Ірина Венедіктова
Кілер, який вчинив замах на помічника президента Сергія Шефіра, стріляв у водія, щоби той зупинив автомобіль, а після цього зловмисник зміг би вбити пасажирів.
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телепрограми «Право на владу».
«Завданням кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, зʼїжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там перебуває», — розповів він.
За словами Геращенка, це пояснює, чому перші кулі влучили в передню частину автомобіля.
Також він зазначив, що метою нападників було «залякати і зробити так, щоб президент відчув, що можуть вбити найближчих йому людей».
Водночас радник глави МВС припустив, що правоохоронцям не вдасться знайти нападників на Шефіра.
«У таких випадках я можу сказати, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера. Звісно, ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат. Але ми зробимо для цього все можливе», — сказав він.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області в селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.