У Білорусі заявили про затримання чоловіка, який постачав зброю через кордон і мав убити високопосадовців. У справі є «український слід»

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Мусиенко Владислав / УНИАН

У Білорусі заявили про затримання підозрюваного в постачанні зброї через кордон та нібито підготовці вбивства депутата Олега Гайдукевича і «керівників високого рангу», якого завербував «якийсь Олег з України».

Про це з посиланням на заяву заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека в ефірі державного телеканалу «Беларусь 1» пише Zerkalo.io.

За його словами, на чоловіка вийшли під час розслідування замаху на Гайдукевича. Згідно з даними КДБ, подружжя Віталій та Ольга Войтехович, їхній син Владислав і його дружина Анастасія нібито кинули в будинок три пляшки із запальною сумішшю.

Затриманий — Сергій Анатолійович Соколов, під час допиту він розповідає, що на початку березня йому запропонував зустрітися в одному з кафе Києва «якийсь Олег з України». За домовленістю з ним Соколов мав «для боротьби з режимом» організувати в Білорусі два схрони з боєприпасами, вибухівкою та вогнепальною зброєю, які він повинен був купити у даркнеті.

Як зазначається, гроші на купівлю зброї Соколову залишали треті особи в його автомобілі, що, як і решта, фінансувалося «іноземними замовниками».

У КДБ запевняють, що Соколов діяв автономно, дотримувався конспірації, мав підготовку в снайперський і мінно-підривній справі, завжди носив з собою пістолет ТТ і два магазини, «щоб дати відсіч силовикам у разі затримання».

Також стверджується, що під час затримання Соколова у нього виявили «список потенційних жертв — щонайменше двох десятків людей, зокрема суддів, міліціонерів, керівників високого рангу і впізнаваних медійних персон».

Наразі проти Соколова відкрито кримінальне провадження за ст. 289 (акт тероризму) Кримінального кодексу Білорусі. Водночас у КДБ не виключають, що справу можуть перекваліфікувати. Затриманий перебуває в СІЗО КДБ і дає свідчення.