Голова «Нафтогазу» Вітренко: Росія шантажує Європу для запуску «Північного потоку — 2» і штучно поглиблює дефіцит газу

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Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко вважає, що Росія штучно поглиблює дефіцит на європейському ринку та веде прямий шантаж задля комерційного запуску газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок — ціни на газ в Європі б’ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний потік — 2», — зазначив він.

Юрій Вітренко додав, що російський монополіст «Газпром» вже зараз у змозі суттєво наростити поставки газу до ЄС через Україну. Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.

«Тоді європейські контрагенти «Газпрому» зможуть самі забронювати транзит через Україну. На нашій стороні проблем точно немає, у нас все відкрито і доступно. Той факт, що «Газпром» це не робить, якраз вказує, що він зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку, штучно обмежуючи пропозицію і фактично блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів. Тобто «Газпром» не грає за європейськими правилами і продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи і проти України», — додав голова правління «Нафтогазу».

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.