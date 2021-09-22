Голова Epic Games звинуватив Apple у бані гри Fortnite на час судових розглядів

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CNET Highlights / YouTube

Голова компанії Epic Games Тім Свіні звинуватив Apple у брехні і заявив, що їхню гру Fortnite Apple внесла до «чорного списку» своєї екосистеми на час судових розглядів, які можуть тривати до 5 років.

Про це Свіні написав у своєму Twitter.

За його словами, Apple «рік розповідала світові», що буде рада поверненню продуктів Epic Games до App Store, якщо та буде дотримуватися правил платформи, але сама відправила Epic у бан. Свіні зазначив, що Epic Games погодилася дотримуватися правил, але для Apple це не важливо.

На його думку, Fortnite не повинна бути у «чорному списку» за оскарження правил Apple.