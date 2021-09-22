В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів та держслужбовців

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В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти.

Про це заявив під час засідання уряду 22 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ затвердить чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій.

«Перші пріоритетні групи, ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення — це медики, військові ЗСУ, структури МВС. Групи з 3 етапу — освітяни та держслужбовці — ще не досягли такого результату охоплення. Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади», — наголосив він.

Окремо Ляшко запевнив, що законодавство України передбачає такі заходи.

«Статтею № 12 Закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обовʼязковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань», — сказав міністр.