Україна не визнала вибори до Держдуми РФ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада України проголосувала за постанову №6078 про невизнання виборів до російської Державної Думи, які відбулись 17 — 19 вересня.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, 22 вересня.
За проголосували 322 депутати. У заяві Верховна Рада визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.
Рада заявляє, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право — залучає до голосування українців із незаконно виданими паспортами Росії та переміщає росіян на окуповані території України.
- У Росії з 17 до 19 вересня проводили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. США, Євросоюз, Велика Британія розкритикували вибори і заявили, що не визнаватимуть результати у Криму.
- Центральна виборча комісія Росії за підсумками підрахунку голосів на виборах назвала попередню кількість місць, яку отримали партії у Держдумі. Путінська «Єдина Росії» знову отримала конституційну більшість. Партія Володимира Путіна й надалі зможе ухвалювати федеральні закони без підтримки інших партій, вносити зміни до Конституції, долати вето президента, а також визначати склад керівних органів Держдуми та її комітетів.