The Washington Post: Російські хакери атакували велику американську компанію. Вимагають $5,9 мільйона у криптовалюті

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Російські хакери атакували компанію New Cooperative у США, яка постачає зерно і м’ясо.

Про це повідомляє The Washington Post.

Угруповання BlackMatter заявило, що зашифрувало дані компанії та викрало один терабайт файлів, включно з рахунками на оплату, документами про дослідження і розробки та вихідним кодом технології картографування ґрунту. Хакери зажадали $5,9 мільйона у криптовалюті до 25 вересня, інакше вони опублікують викрадену інформацію.

Після кібератаки New Cooperative відключила свої компʼютерні мережі, щоб продовжити роботу.

За даними видання Cyberscoop, аналітики постраждалої компанії запитали в кіберзлочинців, чому вони атакували підприємство, адже раніше обіцяли не чіпати організації критичної інфраструктури. У відповідь представник BlackMatter сказав, що їхні обіцянки не поширюється на New Cooperative, і попередив, що протягом пʼяти днів сума викупу збільшиться вдвічі, якщо компанія і надалі буде дотримуватися подібної тактики переговорів.

Зазначимо, дослідники з кібербезпеки вважають, що BlackMatter — це нова назва угруповання хакерів DarkSide, яку раніше повʼязували з Росією.