The Washington Post: Російські хакери атакували велику американську компанію. Вимагають $5,9 мільйона у криптовалюті
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay
Російські хакери атакували компанію New Cooperative у США, яка постачає зерно і м’ясо.
Про це повідомляє The Washington Post.
Угруповання BlackMatter заявило, що зашифрувало дані компанії та викрало один терабайт файлів, включно з рахунками на оплату, документами про дослідження і розробки та вихідним кодом технології картографування ґрунту. Хакери зажадали $5,9 мільйона у криптовалюті до 25 вересня, інакше вони опублікують викрадену інформацію.
Після кібератаки New Cooperative відключила свої компʼютерні мережі, щоб продовжити роботу.
За даними видання Cyberscoop, аналітики постраждалої компанії запитали в кіберзлочинців, чому вони атакували підприємство, адже раніше обіцяли не чіпати організації критичної інфраструктури. У відповідь представник BlackMatter сказав, що їхні обіцянки не поширюється на New Cooperative, і попередив, що протягом пʼяти днів сума викупу збільшиться вдвічі, якщо компанія і надалі буде дотримуватися подібної тактики переговорів.
Зазначимо, дослідники з кібербезпеки вважають, що BlackMatter — це нова назва угруповання хакерів DarkSide, яку раніше повʼязували з Росією.
- 7 травня найбільший у США паливний трубопровід Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують із Росією. Президент Джо Байден заявив, що Росія все ж несе «певну відповідальність», попри відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide.
- Угруповання DarkSide після зламу Colonial Pipeline отримала $90 мільйонів у біткоїнах. Американські правоохоронці змогли повернути $2,3 мільйона.
- У червні російські хакери атакували найбільшого у світі виробника мʼяса JBS, згодом він заплатив їм $11 мільйонів (в еквіваленті).
- 9 липня президент США Джо Байден поговорив телефоном із главою Кремля Володимиром Путіним, під час розмови він вимагав «вжити заходів» щодо хакерів, які атакують США.