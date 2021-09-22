В Україні виявили майже 7 тисяч нових випадків COVID-19

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В Україні за добу зафіксували 6 754 нові випадки коронавірусу. Одужали 2 095 пацієнтів, а 105 померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 095 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460) областях, у Києві (456), на Львівщині (449) та Одещині (442).

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 362 559 випадків COVID-19. При цьому 55 161 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 235 668 громадян одужали.

Також за добу 116 005 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 68 502 людей, а повністю імунізовані — 47 503.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози — 5 246 164.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.