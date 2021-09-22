В Украине выявили почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 754 новых случая коронавируса. Выздоровели 2 095 пациентов, а 105 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 095 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449) и Одесской (442) областях, а также в Киеве (456).
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 362 559 случаев COVID-19. При этом 55 161 человек умер от осложнений заболевания, а 2 235 668 граждан выздоровели.
Также за сутки 116 005 человек вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 68 502 человек, а полностью иммунизированы — 47 503.
С начала прививочной кампании привиты 6 435 427 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 246 164.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.
- С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.