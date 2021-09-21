Нардеп Устінова відповіла главі фракції «Голос» Железняку, який звинувачував її у співпраці з Офісом президента

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Народний депутат фракції «Голос» Олександра Устінова відповіла главі фракції Ярославу Железняку, який звинувачував депутатів з її обʼєднання «Справедливість» у візитах до Офісу президента. Вона заявила, що таким чином він намагається помститися депутатам через їхні спроби позбавити його ролі керівника фракції.

Свою позицію Устінова оприлюднила у Facebook у вівторок, 21 вересня.

Железняк звинувачував депутатів з обʼєднання «Справедливість» у голосуванні за бюджетну декларацію (це начебто свідчить про їхню співпрацю з Офісом президента). На що Устінова відповіла: «Це голосування за довгострокове планування бюджету, яке є абсолютно правильним, стратегічним і державницьким кроком, якого давно вже вимагали всі стратегічні партнери України».

Щодо звинувачень у візитах до ОП, Устінова заявила, що вони як депутати об’єднання мають зустрічі з представниками різних гілок влади. Железняк також наголошував, що депутати Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали щонайменше 20 мільйонів гривень як «інфраструктурну субвенцію» на обрані об’єкти на своїх округах. У відповідь Устінова дала посилання на матеріал про те, що «нардепи, які наближені до глави партії Кіри Рудик, накупили елітного житла на 7,5 мільйона».

Зазначимо, що Устінова — глава обʼєднання «Справедливість», яке просить главу Ради Дмитра Разумкова позбавити Железняка посади глави фракції «Голос». Причина — Устінова цитує регламент: главою фракції не можуть бути перші заступники голів комітетів. Железняк — перший заступник глави комітету з питань фінансів і податкової політики.