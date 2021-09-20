Путін у розмові з Байденом поскаржився, що той назвав його вбивцею. Президент США пояснив свої слова

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Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом поскаржився, що той в одному з інтерв’ю назвав його вбивцею.

Про це у своїй новій книзі розповіли журналісти Боб Вудворд та Роберт Коста, пише ABC News.

«Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею», — сказав Путін Байдену під час телефонного дзвінка 13 квітня.

Американський президент відповів, що це було ненавмисно, а інтерв’ю взагалі було на іншу тему.

«Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтервʼю на зовсім іншу тему», — зазначив Байден і після цього запросив Путіна провести особисту зустріч.