Телескоп Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузірʼї Змієносець
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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NASA
Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3 зробив світлину кулястого зоряного скупчення ESO 520-21 (Palomar 6), яке розташоване у сузірʼї Змієносець.
Про це повідомляє обсерваторія.
Сам космічний об’єкт розташований неподалік від центру Чумацького Шляху, в районі, де міжзоряний газ і пил поглинають зоряне світло і роблять спостереження складнішими.
Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили в суботу, 17 липня.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- Цього року він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.