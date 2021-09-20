МОЗ: За останні три місяці 98% госпіталізованих через коронавірус були невакциновані

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У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом були невакциновані.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

«За даними Електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже вс, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладненням від COVID-19, в Україні — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні», — заявив він.

Кузін зазначив, що наразі в Україні триває стрімке погіршення епідемічної ситуації. За тиждень кількість нових випадків зараження зросла удвічі.