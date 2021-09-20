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У Росії ЦВК опрацювала понад 60% протоколів: до Держдуми проходять 5 партій, лідирує «Єдина Росія»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Stanislav Krasilnikov / Contributor

У Росії Центральна виборча комісія опрацювала 60% голосів, які віддали на виборах до Держдуми: до вищого законодавчого органу країни проходять пʼять партій, лідирує пропутінська «Єдина Росія».

Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

Лідери голосування:

Крім цього, «Єдина Росія» лідирує в 194 одномандатних округах (із 225) — 86,23%, а також:

Нагадаємо, що у Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.