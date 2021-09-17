РНБО анонсувала санкції за вибори в Держдуму Росії на окупованих територіях України

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Юлія Вебер / «Бабель»

Ради національної безпеки і оборони анонсувала «повний спектр» доступних санкцій від України за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях Криму і Донбасу, а також за залучення жителів зазначених регіонів до виборів.

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, під санкції потраплять всі учасники виборів, всі члени виборчих комісій і спостерігачі, а також всі агітатори — в списку 53 члена територіальних виборчих комісій і 33 кандидата в Держдуму, яких вже включили в цей список санкцій. Але він буде розширен.

«Ми сьогодні опрацювали перший список тих осіб, які нам представили органи [СБУ, розвідка] і по всім, без винятку особам, санкції у повному фулі будуть найближчим часом застосовані указом президента», — сказав Данілов.

Також Данілов зазначив, що санкції чекають всіх іноземних спостерігачів, які спробують брати участь в «цьому фарсі».

Він додав, що пул санкцій складається з 12 видів, застосовуваних до фізичних осіб. Це арешт активів в Україні, заборона на в'їзд та інше.

«Ще раз підкреслюю: ми зараз маємо інформацію про деяких громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які хочуть приїхати у якості спостерігачів. Всі вони без винятку, незважаючи на те, що вони будуть під дипломатичним або яким іншим імунітетом, будуть під санкціями нашої країни», — сказав Данілов.