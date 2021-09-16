ДБР викрило чиновників КМДА на розкраданні бюджетних коштів під час реконструкції парку у Києві
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скакодуб Андрій / УНІАН
Державне бюро розслідувань викрило чиновників комунального підприємства «Київський центр розвитку міського середовища» КМДА на розкраданні бюджетних коштів під час реконструкції парку «Кіото».
Про це пише пресслужба ДБР.
«У 2017 році службові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі міста Києва. Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство з пропозицією у 49,4 млн гривень. Проте, працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані», — йдеться у повідомленні.
Компанія отримала з міського бюджету 34,1 млн гривень, тоді як висновок експертизи підтверджує вартість виконаних робіт лише на 19,2 млн гривень.
«За попередніми підрахунками, дії службових осіб КП «Київський центр розвитку міського середовища» завдали збитків інтересам громадськості на суму близько 15 млн гривень. Повна сума збитків ще встановлюється», — зазначили у ДБР.
Наразі слідчі проводять обшуки в офісі комунального підприємства. Після проведення всіх експертиз чиновникам оголосять підозри.
- Зазначимо, що від 13 серпня 2021 року правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкраданні 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласненні понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».