Лукашенко забрав безвіз у громадян США, однак надав його іранцям

Новини

Палінчак Михайло / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив перелік країн, громадянам яким дозволений безвізовий вʼїзд до Білорусі.

Він змінив список 2017 року. Тоді право на безвіз мали громадяни 80 країн, зараз — 76. Білоруський безвіз забрали у громадян США, Китаю, Бразилії, Албанії та Гондурасу.

Також зʼявились нові країни, чиї громадяни можуть безперешкодно вʼїжджати до Білорусі: Іран, Пакистан, Єгипет, ПАР і Йорданія.

Указ підписав Лукашенко 15 вересня, він набуде чинності через місяць.