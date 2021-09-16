Бойовики обстріляли Щастя, поранивши керівника військово-цивільної адміністрації
- Автори:
- Олег Панфілович, Євген Спірін
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Facebook / Операція об'єднаних сил
У Луганській області бойовики обстріляли місто Щастя, поранивши керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.
Про це «Бабелю» повідомили у Щастинській ВЦА.
По місту випустили 5 мін калібру 82 мм, влучивши в одну з будівель, де перебувають співробітники Державної прикордонної служби. Керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця після поранення госпіталізували до лікарні. Через обстріл в будівлі розбито 20 вікон, пошкоджено склопакети та вхідні двері.
Пізніше штаб ООС повідомив, що обстріли сталися о 06:40 та о 07:30 з напрямку населеного пункту Весела Гора. Внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби та цивільний автомобільний транспорт.
Раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов заявив, що російські бойовики на Донбасі значно посилили інтенсивність обстрілів позицій української армії.
Він розповів, що за 11 і 12 вересня українська сторона направила голові місії ОБСЄ 109 нот за фактом порушення режиму припинення вогню і загибелі військовослужбовців. За словами Апполонова, такого зухвалого вогню не було протягом останніх пʼяти років. При цьому українські війська режиму припинення вогню дотримуються, на це вказують звіти ОБСЄ.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР» та російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. Пік обстрілів спостерігається у вересні — крім військових, під вогонь потрапляли цивільна інфраструктура, мирні люди та співробітники СБУ.
- У кінці серпня з артилерії бойовики обстріляли Авдіївку та її залізничну станцію. За цей рік ЗСУ на Донбасі втратили 65 бійців.