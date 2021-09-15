«Це невідворотний процес»: міністр Ляшко пояснив, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус через те, що країна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних захворювань (ГРВІ).
Про це він розповів в інтерв’ю «24 каналу».
«Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися», — заявив міністр.
Він зазначив, що є і багато інших факторів, які спричиняють ріст захворюваності, — повернення дітей до шкіл та температурні умови.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.