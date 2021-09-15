Правоохоронці прийшли з обшуками до «Київавтодору» та «Київавтошляхмосту»

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Державна фіскальна служба

Правоохоронці прийшли з обшуками на київські комунальні підприємства «Київавтодор» та «Київавтошляхміст».

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Facebook.

Також правоохоронці проводять обшуки у десяти районних шляхово-експлуатаційних управліннях міста Києва.

«Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель, та відомості про витрати підприємств. Слідчі вважають, що комунальні підприємства завищували вартість палива та інших сумішей, придбали та встановили антипаркувальні стовпчики, які не відповідають технічним характеристикам, списали паливо на транспорт, який не використовувався, використовували комунальний транспорт в особистих цілях, а також працевлаштовували людей незаконно і виплачували зарплати тим, хто фактично не працював.