В Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання у школах. Їх закриють, якщо вчителі не вакцинуються

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Івано-Франківської області після введення «жовтої» карантинної зони заклади, де вакциновано менше ніж 80% працівників, закриють на карантин. Дистанційного навчання не буде.

Про це у відеозверненні повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Через загострення ситуації уряд запроваджує жорсткіші карантинні заходи. Передусім вони стосуються роботи навчальних закладів. Із запровадженням «жовтої» зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше ніж 80% працівників, закриваються на карантин», — зазначила Онищук.

Вона закликала педагогів протягом цього тижня вакцинуватися від COVID-19. На сьогодні в області доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і AstraZeneca. Директор департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко заявив, що цього тижня по навчальних закладах будуть їздити мобільні бригади та вакцинувати охочих вчителів.

Зазначимо, що 20 вересня в Україні набуває чинності постанова уряду про нові карантинні заходи. Однак це не означає, що їх одразу запровадять — це має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій на засіданні. Якщо ухвалить, то у країні запровадять «жовтий» та «зелений» COVID-сертифікати вакцинації (вони надаватимуть привілеї прищепленим, наприклад, у відвідуванні ресторанів чи спортзалів).

У разі введення «жовтого» рівня карантину школи працюватимуть, якщо 80% вчителів будуть вакциновані (однією або двома дозами). При «червоному» — 100% вчителів повинні мати щеплення, аби школа працювала очно.