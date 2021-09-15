В Ивано-Франковской области не будет дистанционного обучения в школах. Их закроют, если учителя не вакцинируются

В Ивано-Франковской области после введения «желтой» карантинной зоны заведения, где вакцинировано менее 80% сотрудников, закроют на карантин. Дистанционного обучения не будет.

Об этом в видеообращении сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

«Из-за обострения ситуации правительство вводит жесткие карантинные меры. Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением «желтой» зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% сотрудников, закрываются на карантин», — отметила Онищук.

Она призвала педагогов в течение этой недели вакцинироваться от COVID-19. На сегодня в области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. Директор департамента здравоохранения Игорь Дмитренко заявил, что на этой неделе по учебным заведениям будут ездить мобильные бригады и вакцинировать желающих учителей.

Отметим, что 20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не означает, что из сразу введут — это должна решить комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).

В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — у 100% учителей должны быть прививки, чтобы школа работала очно.