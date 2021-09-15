В Україні дію міжнародного ковід-сертифікату продовжили до одного року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Україні дію міжнародного ковід-сертифікату продовжили до 365 днів. До цього він діяв пів року з моменту отримання другого щеплення.
Про це йдеться у постанові уряду, яку оприлюднили у середу, 15 вересня.
Ідеться про ковід-сертифікат, який є у додатку «Дія» та який можна отримати у сімейного лікаря (можна не на жовтому папері). Зазначимо, що у ЄС визнали українські сертифікати вакцинації у «Дії», тому з ними можна подорожувати.
Рік буде діяти і внутрішній «зелений» сертифікат вакцинації, який на період локдауну надаватиме повністю щепленим українцям привілеї (наприклад, відвідувати ресторани або спортзали). Отримати його так само можна буде у «Дії».
Після отримання ж першої дози сертифікат буде «жовтим» і діятиме 120 днів до другого щеплення. Привілеї для його власників будуть аналогічними.
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