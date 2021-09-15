Премʼєр Гаїті звільнив генпрокурора, який підозрював його у вбивстві президента

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Flickr / MINUSTAH PHOTO

Премʼєр-міністр Гаїті Аріель Генрі звільнив головного прокурора країни Бід-Форда Клода, який підозрював його у вбивстві президента Жовенеля Моїза та намагався знайти докази цьому.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 14 вересня, зʼявився лист Генрі до Клода, в якому премʼєр повідомив про те, що звільняє його за «серйозну адміністративну помилку» — подробиць відсторонення той не описав.

В окремому листі від 14 вересня глава уряду призначив генпрокурором Франца Луї Жюста.

Наразі невідомо, наскільки законним є таке звільнення, оскільки Конституція Гаїті передбачає, що прокурор може бути призначений або звільнений тільки президентом країни.

Раніше прокурор Гаїті попросив суддю предʼявити Генрі звинувачення у справі про вбивство президента та заборонити йому виїзд з країни. Крім того, Клод викликав Генрі на допит, щоб поговорити про його звʼязки з імовірним злочинцем у справі про вбивство Моїза.