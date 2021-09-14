Нардеп Лерос вважає, що відео з ним зняли у кабінеті колишнього «смотрящего» за столицею Столара

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УНІАН

Народний депутат партії «Слуга народу» Гео Лерос вважає, що нещодавнє відео із тим, де він начебто обговорює деталі нападів на себе і підпалу свого авто, було зроблено в кабінеті нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» і колишнього «смотрящего» за Києвом Вадима Столара.

Відповідний допис Лерос зробив у Facebook у вівторок, 14 вересня.

«На мою думку (висловлюючись юридичною мовою), це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. [...] Ще у 2016 році [мер Києва Віталій] Кличко мене познайомив зі Столаром, як зі своїм гаманцем, з метою фінансування столичних арт-проєктів. Після цього відбулось декілька зустрічей у його офісі, це було задовго до мого депутатства. Мені було відомо, що Столар веде відеозапис усіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує, стало дійсно сюрпризом», — заявив Лерос і не виключив, що Столар міг підпалити його авто у 2020 році.

Нардеп назвав відео «монтажем декількох епізодів у різні роки», а звук «сфальсифікованим». Щодо передачі грошей, то Лерос зазначив, що це було до його депутатства та при свідках: «саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проєктів». Лерос наголосив, що це був вибір Кличка: як фінансувати та через кого.

Він переконаний, що це сам Столар злив ці записи і змонтував, щоб його дискредитувати «заради Зеленського та Єрмака», аби знову стати «смотрящим» за столицею. Зараз «куратором» Києва називають Дениса Комарницького, до нього цю «посаду» обіймав Столар (кілька років його вважали неформальним куратором київських забудовників).

Нардеп додав, що зустрічався зі Столаром і вже під час свого депутатства: той начебто передавав Леросу матеріли, пов’язані з корупцією в Києві, а також був одним із його джерел інформації. Як приклад, Лерос розповів, що від Столара він дізнався про:

«діяльність керівництва Служби безпеки України, у тому числі «смотрящих» Баканова»;

про те, «як кум Єрмака нардеп Микола Тищенко носив коробки з грошима в Офіс президента»;

оприлюднив відео «фальсифікації виборів на окрузі депутата Терентьєва для Кличка»;

оприлюднив матеріали «корупції Кличка та його оточення».

28 серпня 2020 року Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю. Через місяць Лерос заявив, що нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад. Однак 13 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань із посиланням на змонтоване відео заявило, що Лерос начебто обговорював деталі організації нападу на себе і підпалу свого Mercedes Benz — це може бути злочином.