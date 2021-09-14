На Закарпатті вже оголосили про перехід до «жовтої» карантинної зони

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У Закарпатській області повідомили, що з наступного понеділка регіон переходить до «жовтої» карантинної зони.

Про це у Facebook повідомив очільник місцевої ОДА Анатолій Полосков.

Він зазначив, що перехід до «жовтої» зони означає закриття шкіл, де вакциновані менше 80% учителів. За його словами, наразі лише в п’яти громадах виконується цей показник.

«Ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти з повною відповідальністю поставляться до свого обов’язку дбати про здоров’я дітей і забезпечувати безперервність освітнього процесу, і зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні. В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації», — пояснив Полосков.