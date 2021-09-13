Справа «вагнерівців»: ТСК не може звʼязатися з ексголовою ГУР Бурбою і кличе його на засідання. Доповідь обіцяють у листопаді

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Сьогодні, 13 вересня, тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року, заслухала двох офіцерів Головного управління розвідки Міноборони.

Про це під час брифінгу повідомила голова ТСК Марʼяна Безугла.

За її словами, засідання було фактично підсумковим, але його продовжили на 14 вересня. Його проводили у закритому режимі, оскільки звучала дуже специфічна інформація. Показання давали офіцери, які були долучені до спецоперації проти «вагнерівців» і мали повноваження приймати рішення на оперативно-тактичному рівні. При цьому Безугла зазначила, що вони не знали загальної картини операції, а ексначальник ГУР Василь Бурба не зʼявився на засідання.

З ним немає звʼязку, і ТСК просить його зʼявиться. У комісії його вважають ключовою особою у встановленні фактів по цій справі. Саме він приймав безпосередні рішення під час спецоперації.

Безугла заявила, що президента Володимира Зеленського і голову Офісу президента Андрія Єрмака викликати не будуть, оскільки за операцію відповідав ГУР. Крім того, у Зеленського імунітет — його не мають права викликати.

Також на допит не викликатимуть пʼятого президента Петра Порошенка, оскільки ТСК отримала інформацію, що він не міг санкціонувати таку операцію, рішення про проведення було прийнято влітку 2020 року.

За словами Безуглої, 14 вересня в закритому режимі заслухають представників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України. Також запланована відкрита частина.

Крім того, на наступному тижні ТСК розгляне питання про події в Іловайську, а також переговори нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука з російськими чиновниками. Звіт по роботі ТСК очікується до кінця листопада.