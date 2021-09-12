Питання Криму: у Зеленського назвали умову зустрічі з Путіним

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Пресслужба Офісу президента України

В Офісі президента заявили, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива лише у разі обговорення повернення Криму.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров в ефірі каналу «Дом».

«Ви ж чули позицію російського президента — що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії і України важливіша окупації Росією окремих територій України?» — пояснив він.

За словами Никифорова, у Зеленського є бажання зустрітися особисто з Путіним на нейтральній території. Наразі перемовини щодо цього ведуться, але все залежатиме від рішення Росії.

«Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обовʼязково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче», — підкреслив речник.