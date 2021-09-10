«Повинні народжувати дітей»: таліби заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді

Новини

Getty Images

Представники ісламістського руху «Талібан» заявили, що в уряді Афганістану жінки не працюватимуть.

Про це повідомив речник талібів Саєд Зекрулла Хашимі в ефірі TOLOnews.

«Жінка не може бути міністром — це якби їй на шию наділи щось, що вона не може нести. Жінкам не обовʼязково перебувати в уряді — вони повинні народжувати [дітей]. Жінки, які протестують, не можуть представляти всіх жінок в Афганістані», — вважає він.

За його словами, жінки в Афганістані повинні «давати життя народу Афганістану» та вчити дітей ісламської етики.