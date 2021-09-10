«Повинні народжувати дітей»: таліби заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
Представники ісламістського руху «Талібан» заявили, що в уряді Афганістану жінки не працюватимуть.
Про це повідомив речник талібів Саєд Зекрулла Хашимі в ефірі TOLOnews.
«Жінка не може бути міністром — це якби їй на шию наділи щось, що вона не може нести. Жінкам не обовʼязково перебувати в уряді — вони повинні народжувати [дітей]. Жінки, які протестують, не можуть представляти всіх жінок в Афганістані», — вважає він.
За його словами, жінки в Афганістані повинні «давати життя народу Афганістану» та вчити дітей ісламської етики.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. До цього уряд бойовиків зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей) і вчитися окремо від чоловіків.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.