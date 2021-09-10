У КМДА тривають обшуки — через ділянку біля станції «Сирець» та розкрадання 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

До Київської міської державної адміністрації вкотре прийшли з обшуками. Вони стосуються справи про облаштування скверу замість житлового будинку поблизу станції «Сирець» та через розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих.

Про сквер повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, а про закупівлю ліків — Київська міська прокуратура.

Обшуки відбуваються у пʼятницю, 10 вересня. Щодо скверу, то Загуменний пояснив, що ділянку, про яку йдеться, ще у 2009 році передали Раді нацбезпеки та оборони у постійне користування для будівництва багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами на вулиці Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки виявили, що її не використовують за призначенням, тому мерія забрала у РНБО право нею користуватись.

Керівник апарату КМДА зазначив, що зараз цю ділянку привели до ладу, вивезли сміття та облаштували. Подальші плани — зробити там сквер.

Що стосується закупівлі ліків, то обшуки відбуваються у Департаменті охорони здоров’я КМДА. Слідство встановило, що у 2020 році департамент уклав договір на поставку ліків для лікування онкологічних хворих, однак придбали їх за штучно завищеними цінами. Збитки місцевому бюджету — понад 6 мільйонів гривень.

Обшуки відбуваються, як у КМДА, так і у фірми-постачальника ліків. В апараті КМДА їх проводить Нацполіція, хто в Департаменті — не уточнюється.

Зазначимо, що від 13 серпня 2021 року правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів в Святошинському районі, розкраданні 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, присвоєнні понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.