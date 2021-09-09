Голова Меджлісу закликав підписантів «Кримської платформи» відреагувати на масові затримання кримських татар

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Іванов Олексій / УНІАН

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента Володимира Зеленського та глав держав-учасниць «Кримської платформи» із закликом терміново провести консультації з питання затримань і обшуків у Криму.

Відповідну заяву він оприлюднив у соціальних медіа.

Лідер кримських татар зазначив, що на півострові розгортається чергова хвиля масових репресій і переслідувань корінного народу. Ідеться про затримання кримчан 3 та 4 вересня: Ельдара Одаманова, Асана й Азіза Ахтемових, Шевкета Усеінова і Нарімана Джеляла.

Масові обшуки й арешти в Криму продовжилися і 8 вересня — затримали і вивезли в невідомому напрямку голову місцевого меджлісу села Молодіжне Ельдара Менсеїтова.

Чубаров вказує, що такі дії окупантів є перевіркою на міцність і рішучість держав-учасниць «Кримської платформи» і підписантів Кримської декларації. Саме тому Меджліс кримськотатарського народу закликає до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках «Кримської платформи».