Таліби заборонили жінкам займатись спортом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
United Nations Photo / Flickr
В Афганістані уряд бойовиків руху «Талібан» заборонив жінкам займатись спортом, зокрема жіночій збірній з крикету.
Про це в інтервʼю австралійській телекомпанії SBS заявив заступник голови комісії талібів з питань культури Ахмадулла Васик.
«Я не думаю, що жінкам дозволять грати у крикет, тому що в них немає необхідності в нього грати. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні обличчя та тіло не будуть закриті. Іслам не дозволяє так бачити жінок. Зараз же епоха ЗМІ, будуть фотографії та відео, а потім люди будуть дивитися це. Іслам і «Ісламський Емірат [Афганістан]» не дозволяють жінкам грати у крикет або займатися тими видами спорту, де вони наражаються на небезпеку», — заявив Васик.
Посадовці афганської ради з крикету заявляють, що їх офіційно не проінформували про цю заборону щодо жіночої збірної.
Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. До цього уряд бойовиків зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей) і вчитися окремо від чоловіків.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.