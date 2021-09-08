Таліби заборонили жінкам займатись спортом

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United Nations Photo / Flickr

В Афганістані уряд бойовиків руху «Талібан» заборонив жінкам займатись спортом, зокрема жіночій збірній з крикету.

Про це в інтервʼю австралійській телекомпанії SBS заявив заступник голови комісії талібів з питань культури Ахмадулла Васик.

«Я не думаю, що жінкам дозволять грати у крикет, тому що в них немає необхідності в нього грати. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні обличчя та тіло не будуть закриті. Іслам не дозволяє так бачити жінок. Зараз же епоха ЗМІ, будуть фотографії та відео, а потім люди будуть дивитися це. Іслам і «Ісламський Емірат [Афганістан]» не дозволяють жінкам грати у крикет або займатися тими видами спорту, де вони наражаються на небезпеку», — заявив Васик.

Посадовці афганської ради з крикету заявляють, що їх офіційно не проінформували про цю заборону щодо жіночої збірної.

Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. До цього уряд бойовиків зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей) і вчитися окремо від чоловіків.