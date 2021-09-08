Рада провалила голосування за звернення до США по статус «основного союзника поза НАТО»

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада не змогла затвердити звернення до Конгресу США з проханням надати Україні статус основного союзника поза НАТО (MNNA).

За відповідне звернення проголосували лише 24 нардепи з 226 необхідних.

Серед фракцій постанову підтримали 11 нардепів від «Європейської солідарності», 9 — від «Батьківщини», 2 — від «Голосу», по одному — від групи «Довіра» та позафракційних.

Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн — не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.

При цьому Україна (силами дипломатів) намагається отримати План дій щодо членства в НАТО, який формує інший шлях відносин зі США. Держави-члени НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу, але чекають рішучих реформ.