Захист подав апеляцію на арешт заступника глави Меджлісу Джеляла

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Facebook / Рефат Чубаров

Адвокат кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла Микола Полозов оскаржив постанову підконтрольного Росії «суду» в окупованому Сімферополі про обрання запобіжного заходу першому заступнику глави Меджлісу.

Про це сторона захисту повідомила у соціальних медіа.

За словами Полозова, апеляційну скаргу направлено до так званого Верховного суду Криму через Київський районний «суд» Сімферополя.

Нагадаємо, 3 та 4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали пʼятьох осіб, зокрема кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла. Пізніше йому висунули підозру в диверсії (ч. 1 ст. 281 КК РФ), йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.