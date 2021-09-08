У Криму російські силовики затримали колишнього члена Меджлісу. Він був свідком у справі Джемілєва

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В окупованому Криму російські силовики затримали Ельдара Менсеїтова — колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.

Про це повідомляє правозахисна «Кримська солідарність».

Один з очевидців розповів, що за будинком Менсеїтова в селищі Молодіжне стежили дві машини, а ближче до ночі до будинку приїхала «газель» і два автомобілі. Після цього Менсеїтова відвезли у невідомому напрямку. Поки ні Менсеїтов, ні члени його сімʼї на дзвінки не відповідають.

Правозахисники зазначають, що в червні Менсеїтов у суді окупованого Армянська давав свідчення як свідок захисту у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять у Криму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова підтвердила факт затримання і заявила, що Росія такими репресіями відповідає на початок роботи «Кримської платформи». Раніше те саме заявляв президент Володимир Зеленський.