УП: На дні народженні заступника глави ОП Татарова були правоохоронці, повʼязані з розслідуванням його справи

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Гонтар Володимир / УНІАН

Серед гостей на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова були правоохоронці, повʼязані з розслідуванням його справи.

Про це йдеться в репортажі Михайла Ткача для «Української правди».

На святі в заміському ресторанному комплексі був присутній заступник голови Національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома обʼєктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі «Укрбуду».

Татарова підозрюють у тому, що у 2017 році, працюючи юристом «Укрбуду», він був причетний до передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

Головний підозрюваний у справі — екснардеп Максим Микитась — раніше заявляв, що саме Цуцкірідзе допомагав Татарову вирішувати проблеми «Укрбуду» з Міністерством внутрішніх справ.

Також серед гостей на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. Крім того, на святкування прийшли колишні та чинні посадовці правоохоронних органів.