УП: На дні народженні заступника глави ОП Татарова були правоохоронці, повʼязані з розслідуванням його справи
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНІАН
Серед гостей на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова були правоохоронці, повʼязані з розслідуванням його справи.
Про це йдеться в репортажі Михайла Ткача для «Української правди».
На святі в заміському ресторанному комплексі був присутній заступник голови Національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Його теща володіє кількома обʼєктами нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі «Укрбуду».
Татарова підозрюють у тому, що у 2017 році, працюючи юристом «Укрбуду», він був причетний до передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.
Головний підозрюваний у справі — екснардеп Максим Микитась — раніше заявляв, що саме Цуцкірідзе допомагав Татарову вирішувати проблеми «Укрбуду» з Міністерством внутрішніх справ.
Також серед гостей на святі був заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. Крім того, на святкування прийшли колишні та чинні посадовці правоохоронних органів.
- На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента адвоката Олега Татарова — він курирує реформу правоохоронної системи. Це призначення розкритикували правозахисники, колишні активісти Майдану, багато адвокатів і політиків. Вони нагадали владі, що під час Революції гідності Татаров працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка й виправдовував силовиків, коли ті били й катували протестувальників. Татаров також був адвокатом нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, захищав колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і називає Майдан «державним переворотом», а його учасників — «злочинцями».
- Татарова також підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забрав справу в НАБУ і передав її до СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання у справу Татарова.