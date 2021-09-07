Після операції в Афганістані аплодує весь світ — Зеленський привітав українську військову розвідку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові розвідники показали всьому світу свій високий рівень професіоналізму, а після вдалої спецоперації в столиці Афганістану українському ГУР «весь світ аплодує стоячи».
Про це він заявив у своєму привітанні військових розвідників з професійним святом.
«Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській військовій розвідці аплодує весь світ», — написав Зеленський у Twitter.
Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці розвідки, на яких також згадав про зразкову спецоперацію. Деяким розвідникам він вручив державні нагороди та присвоїв офіцерські звання.
- 25 серпня канадська газета The Globe and Mail розповіла про унікальну спецоперацію українських спецпризначенців, які зайшли в захоплений талібами Кабул і вивели звідти групу перекладачів. Зробити це до них тричі намагалися канадські й американські військові — щоразу невдало.
- Учасник спецоперації розповів «Бабелю» деталі вилазок в Кабул. Бійці по кілька разів на день виходили в місто, забираючи групи по 15 і більше осіб. Він зазначив, що за всю історію незалежної України таких складних операцій не було.