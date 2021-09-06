До законопроєкту Зеленського про олігархів запропонували понад тисячу поправок

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Профільний комітет Верховної Ради завершує підготовку до розгляду у другому читанні президентського проєкту закону про олігархів (№ 5599). Наразі нардепи запропонували уже 1 257 поправок до документу.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зміст самого законопроєкту, який подав президент Володимир Зеленський викладений на 13 сторінках, а от правки — на 500.

Утім, Железняк зазначив, що «відвертого спаму» серед правок немає, як і певного депутата, який надіслав би рекордну кількість зауважень.

«Усі подавали плюс-мінус нормальну кількість правок — у рамках пристойності. Є поправки досить змістовні — на 10—12 сторінок тексту. Найбільш обʼємна займає 18 сторінок, вона подана від потужного авторського колективу», — зазначив нардеп.

Найбільше депутати не погоджуються з тим, що саме Рада національної безпеки та оборони формуватиме реєстр олігархів. Вони пропонують альтернативні варіанти:

Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

спеціально створена комісія при НАЗК;

комісія з 7 осіб, де більшість — представники міжнародних організацій.

Також деякі нардепи пропонують визначити Національне агентство з питань запобігання корупції як головний орган, котрий визнаватиме підприємця олігархом та вестиме відповідний реєстр.

Депутати вважають, що всі олігархи повинні звітувати про фінансування ЗМІ, а концентрація бізнесу за участю олігарха має відбуватися під контролем Антимонопольного комітету України.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняк розповів, що багато правок стосуються уточнення критеріїв, за якими особу можуть визначити олігархом. Серед пропозицій: розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента тощо.

Железняк також звертає увагу на те, що серед правок є й небезпечні, оскільки накладають цензуру на медіа, якими володіють олігархи.

«Хочуть зробити обмеження для інформації, що стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань. Така інформація (на думку депутатів) повинна відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, не можуть виправдовувати або визнавати правомірною окупацію території України», — резюмував нардеп.