Росія не дозволила допитати бойовиків Гіркіна та Дубінського у справі про збиття MH17
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- Олег Панфілович
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Фото УНІАН
Російська Федерація відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків двох обвинувачених у справі про збиття літака рейсу МН17 у липні 2014 року у Донецькій області.
Про це повідомляє «Суспільне».
«Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубінського і Харченка, якщо вони перебувають в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання», — заявив під час засідання в Гаазі суддя Фредерік Стейнхаус.
За його словами, Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі. Наразі суд в Гаазі розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».