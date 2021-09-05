Справа МН17: суд в Нідерландах заслухає родичів загиблих. На це виділили 10 днів
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- Костя Андрейковець
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WPA Pool / Pool / Getty Images
З 6 вересня в Нідерландах в судовому комплексі «Схіпхол» почнуть заслухувати родичів загиблих пасажирів малайзійського рейсу МН17, який був збитий над Донбасом в липні 2014 року.
Про це з Гааги передає кореспондент «Укрінформу».
Слухання розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). Очікується, що це будуть емоційні слухання. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.
Суд виділив десять днів на слухання.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 26 травня 2021 року суд у справі MH17 завершив попереднє засідання. Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема кабіну пілотів.
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».