Аеропорт Кабулу відновить роботу для цивільних рейсів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Аеропорт Кабулу знову відкривається для прийняття гуманітарної допомоги та цивільних рейсів.
Про це повідомив посол Катару в Афганістані Саїд Мубарак аль-Хаярін аль-Хаджрі, повідомляє Al Jazeera.
За його словами, технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабулу для прийому допомоги, і незабаром він буде підготовлений для цивільних рейсів.
«Група катарських технічних фахівців продовжує працювати над завершенням всіх необхідних робіт в повітряній гавані», — сказав Хаджрі.
Посол додав, що злітно-посадкова смуга в аеропорту була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.
Конгрес США фінансуватиме гуманітарну роботу ООН в Афганістані, але не надаватиме допомоги новому уряду.
Нагадаємо, 23 серпня Управління цивільної авіації Афганістану заявило про припинення всіх рейсів з аеропорту Кабула.
- Вночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування в країні. Військові США перед виходом вивели з ладу частину залишеної техніки — авіацію, бронетехніку і систему ПРО. Таліби, проте, залишилися не з порожніми руками — вони отримали тисячі одиниць озброєння, кинутого афганськими військовими.
- Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану. Вильоту чекають приблизно 200 українців.